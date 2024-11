GOSENS, Grazie a Firenze si è riconquistato la Germania

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio pone l'attenzione su Robin Gosens. Il terzino tedesco in poco tempo è diventato un leader dello spogliatoio viola e,a suon di ottime prestazioni a Firenze, si è riconquistato la nazionale della Germania. Aveva lasciato la rappresentativa del suo paese nell'ottobre del 2023, senza quindi disputare l'Europeo giocato in casa, ma con il ritorno in Italia l'ex Inter è tornato a giocare sui suoi livelli.

Appena atterrato Palladino lo ha schierato dal primo minuto non togliendolo più dal campo. Il tecnico campano si fida ciecamente di Gosens, tanto che con il passaggio alla difesa a quattro lo ha trasformato da esterno a tutta fascia a terzino diligente. L'ex Atalanta con maturità si è adattato benissimo al nuovo ruolo ed è diventato un punto di riferimento per compagni e staff tecnico. La svolta tattica è tornata utile anche in chiave nazionale, con cui è arrivata la seconda chiamata consecutiva, visto che proprio da terzino sinistro Nagelsmann potrebbe utilizzare Gosens sabato sera contro la Bosnia.