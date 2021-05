GORETTI, Il talent scout che viene da Perugia

Roberto Goretti è specializzato nel comprare giocatori a poco e vendere a molto vincendo. Così La Nazione presenta il direttore dell'area tecnica del Perugia, che come riporta il quotidiano entrerà nel team del ds della Fiorentina Pradè. Un dirigente che macina chilometri, lo si può trovare sugli spalti di stadi importanti ma soprattutto a seguire i giovani e i meno conosciuti. Viaggia e vede lontano: nella prima stagione da direttore sportivo ha portato in Lega Pro i giovani della Primavera Conti, Roberto Insigne e Sprocati. Con la promozione in serie B, è proseguita la caccia ai talenti: in biancorosso sono arrivati Goldaniga, Faraoni, Verre, Provedel. E poi nella stagione del cambio di ruolo e di marcia di Spinazzola, si registra anche l’operazione Mancini con la Fiorentina.