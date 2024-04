GONZALEZ, L'uomo decisivo nelle partite che contano

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riporta stamani Tuttosport, Gonzalez stasera vuole essere decisivo come spesso gli è riuscito quando le partite erano decisive: una rete a Cremona nella semifinale d'andata di Coppa Italia dell’anno scorso e una doppietta a Basilea che portò in finale di Conference, una doppietta in agosto con il Rapid Vienna che valse il passaggio alla fase a gironi, una rete la scorsa settimana al Viktoria Plzen che ha regalato le semifinali.