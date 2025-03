"GoLsens" risolve i problemi. Il Corriere dello Sport - Stadio su Fiorentina-Lecce

Il Corriere dello Sport - Stadio stamani in edicola gioca con il nome del protagonista di Fiorentina-Lecce e titola in prima pagina: "GoLsens". La squadra di Palladino torna al successo con una rete su colpo di testa dell'esterno tedesco e dà un calcio così alle tre sconfitte consecutive centrando anche due legni, di cui uno su rigore, con Beltran nel finale di gara.

Vittoria, ossigeno, morale e nuovo sorpasso ai danni del Bologna per riprendersi il sesto posto: quello che avrebbe dovuto produrre, la partita con il Lecce l’ha prodotto per la Fiorentina che veniva da tre sconfitte di fila e aveva bisogno assoluto di tre punti per sistemare tutto quello che andava sistemato, ma il gioco certo no. Alla fine del primo tempo sembrava la partita con il Como tredici giorni prima, scrive il quotidiano, con la differenza che stavolta la Fiorentina ha chiuso in vantaggio nell'unica vera azione dei primi quarantacinque minuti. Poi per quasi venti minuti nella ripresa non succede praticamente niente prima dei due pali di Beltran e anche del grave errore di Gudmundsson a tu per tu con Falcone a tempo scaduto. Alla fine però quello che conta sono i tre punti che restano a Firenze e permettono così a Palladino di tirare un sospiro di sollievo.