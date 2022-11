GOLLINI, Il Bologna si fa avanti. Idea per giugno

Pierluigi Gollini, non in un buon momento della sua carriera, potrebbe salutare la Fiorentina. Come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, per giugno, il Bologna potrebbe farsi avanti. Questo perché l'ex portiere del Tottenham è nato nel capoluogo emiliano ed è proprio Sartori (attuale ds rossublù) ad averlo fatto “rinascere” in Italia dopo le esperienze inglesi. Ed è così che il Bologna, scrive il quotidiano, potrebbe inserirsi per un piano futuro a giugno e non per il gennaio entrante: se per caso, ed era già successo l’estate scorsa, Skorupski dovesse ricevere una proposta allettante, ecco che Sartori potrebbe pensare al suo ex giocatore.