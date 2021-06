GIULINI, La A è al collasso. Fermiamo il campionato

"Serie A al collasso, senza aiuti fermiamo il campionato". Queste le parole di Tommaso Giulini a La Repubblica nell'edizione odierna. Il presidente del Cagliari ha una visione drastica della situazione: "Dovremo avere il coraggio di non scendere in campo alla prima di campionato. Non è possibile che non ci sia permesso di fare calcio. Si rischia di far scappare imprenditori seri perché non c'è un briciolo di sostegno dal governo che non ha dato garanzie nemmeno per la riapertura degli stadi ad agosto. Con 300.000 addetti, 30 milioni di tifosi, la A grantisce un gettito fiscale da 1.000.000. I mancati introiti del ticketing sono più del 50% delle perdite dell'ultima stagione. La preoccupazione di Gravina dovrebbe essere riaprire gli stadi e non quello che farà la Nazionale all'Europeo. I club sono super indebitati".