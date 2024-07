GIOVANI, Dopo il rinnovo, Amatucci e Sene volano in prestito in Serie B

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Rinnovi e prestiti segnano il futuro dei giovani della Fiorentina: Lorenzo Amatucci e Fallou Sene hanno appena rinnovato i loro contratti. Amatucci, centrocampista del 2004, ha prolungato fino al 2027 e sarà prestato alla Salernitana. Sene, invece, attaccante senegalese dello stesso anno, ha siglato un rinnovo fino al 2026 e giocherà in prestito al Frosinone. Come si legge nelle paginde de La Nazione, per entrambi ci sarà l'opportunità di ritagliarsi uno spazio importante in Serie B, dove si faranno le ossa, per puntare a un ritorno nella Fiorentina in futuro.