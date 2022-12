GIOVANI, Amatucci stoffa da leader, il futuro di Bianco...

Tra i tanti giovani che hanno avuto una chance per mettersi in mostra durante questo dicembre anomalo a causa dei mondiali in 3 hanno spiccato su tutti. Il primo è sicuramente Alessandro Bianco, il classe 2002 si allena con la prima squadra dalla scorsa stagione ed ha sbloccato l'incontro di ieri, adesso sta a lui decidere con il suo entourage se continuare a Firenze o trasferirsi in prestito. Dopo di lui c'è sicuramente Lorenzo Amatucci, classe 2004 e pilastro della primavera che in queste amichevoli con la prima squadra ha dato spunti importanti. Per ultimo, ma non per importanza, c'è Kayode, anche lui 2004, ha mostrato un fisico possente e tanta corsa che hanno impressionato molti e garantito questa estate il primo contratto da professionista. A riportarlo è La Nazione.