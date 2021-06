GILARDINO, Spero di far visita a Gattuso a Firenze

Intervistato dal Corriere Fiorentino, Alberto Gilardino, ex bomber viola nonché ex compagno di Gennaro Gattuso al Milan, ha parlato così dell'attivo a Firenze del tecnico calabrese: «Gattuso? Sento tanto entusiasmo ed è giusto così, è questo che emana la figura di Rino. Per il suo passato e per ciò che ha fatto da allenatore. A Napoli ha costruito qualcosa di importante, una squadra di uomini, e non è mai semplice. Ha le spalle large per reggere certe responsabilità e l’attesa che c’è a Firenze. Se ci incontreremo? Mi auguro di andare a trovarlo, magari a qualche allenamento. Quando ha firmato gli ho scritto un messaggio con un grande in bocca al lupo. Consiglio a Gattuso? Consigli non devo darne a nessuno, tanto meno a Rino. Ho avuto un rapporto bellissimo con Firenze, ma da calciatore, un ruolo troppo diverso. È una piazza in cui devi dare tutto per entrare nel cuore della gente, devi battagliare ogni volta che vai in campo, chi c’è stato lo sa. Gattuso arriva con un percorso importante, fatto di tanto sacrificio ed esperienza. Se lavorerà come in questi anni sono sicuro che andrà alla grande. Prenderlo è stata un’ottima scelta».