Ghilardi, la Fiorentina gode del 50% sulla vendita del Verona. In estate ci proverà

Con Daniele Ghilardi e Diego Coppola, l'Hellas Verona ha eretto una grande difesa e anche giovane, visti i 43 anni che fanno in due i centrali scaligeri. Pilastri della retroguardia di Zanetti ma anche della Nazionale Under 21 di Carmine Nunziata che in estate si gioca l'Europeo, sul cui futuro potrebbero palesarsi presto le attenzioni dei grandi club.

In particolare, Tuttosport si sofferma su Ghilardi e sulla possibilità di un ritorno alla Fiorentina. Il classe 2003 è cresciuto nel settore giovanile viola e a gennaio è stato cercato proprio dal club di Commisso per fare rientro alla base, essendo un elemento che farebbe gioco anche in quanto alle liste ufficiali come prodotto del vivaio. Il centrale piace a Bologna, Como, Lazio e Atalanta, ma la Fiorentina vanta il 50% sulla futura vendita. I viola l’avevano qualche anno fa scaricato a cuor leggero all’Hellas per soli 500 mila euro, ma potrebbero in estate provare a riportarlo all’ovile. Per strapparlo al Verona servono 10 milioni, anche se la percentuale sulla rivendita gioca in favore dei toscani - scrive il quotidiano -.