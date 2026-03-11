Femminile, brutto ko in Coppa con la Juventus: 0-2. La finale si fa lontana

Redazione FV

Brutta battuta d’arresto per la Fiorentina Femminile, che nell’andata delle semifinali di Coppa Italia contro la Juventus è stata sconfitta 2-0 al Viola Park. A decidere la sfida la rete al 9’ di Beccari e il raddoppio al 51’ di Capeta. Per le ragazze di Pinones Arce qualche chance nel finale con la rete annullata a Janogy all’83’ per fuorigioco. Il ritorno è previsto il 28 marzo a Torino alle ore 17 ma la strada verso la finale da oggi si è fatta molto in salita.