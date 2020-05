GAZZETTA, Tre dei sei viola positivi sono già guariti

Nella giornata di ieri, scrive La Gazzetta dello Sport, il dottor Luca Pengue è tornato a parlare della sua brutta esperienza trascorsa a combattere contro il Coronavirus: "Non bisogna pensare che i calciatori siano giovani e forti, perché anche io malgrado la giovane età (classe '76) mi sono trovato in un letto d'ospedale". Qualche battuta anche in merito agli ultimi sei casi di positività - di cui almeno tre già negativizzati - trovati in casa viola tra calciatori e staff: "Sono in ottime condizioni, erano tutti asintomatici e per loro è stata una sorpresa riscontrare la positività: per questo è difficile controllare il propagarsi del virus".