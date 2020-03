GAZZETTA, Stop allo sport ma quante incognite

Come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, oggi il consiglio federale straordinario voterà per la sospensione dei campionati di calcio, in linea con le decisioni varate ieri sera dal Governo: salteranno due giornate di campionato, il terzo weekend era già occupato dagli impegni per le amichevoli della Nazionale con Inghilterra e Germania, anche queste a fortissimo rischio. Per ora, si discuterà tenendo come rotta la scadenza del 3 aprile. Quindi immaginando di poter da allora ricominciare a giocare. Altri scenari, compreso quello di non riuscire a portare a compimento la stagione, sono ancora tutti da studiare: in ballo restano la scudetto, i meccanismi di retrocessione/promozione fra A e B e la definizione dei posti per le coppe del prossimo anno. Nel decreto c’è invece il sostanziale via libera per gli impegni casalinghi delle italiane in Europa League e in Champions ma naturalmente il problema da italiano sta diventando europeo e mondiale: per ora la Champions sta resistendo, dividendosi fra porte aperte (Lipsia-Tottenham e Liverpool-Atletico Madrid) e chiuse (Paris Sg-Borussia Dortmund e Valencia-Atalanta).