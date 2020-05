GAZZETTA, Riecco FR7: lunedì in gruppo. Dal 1'...

Ampio spazio a Franck Ribery e al suo percorso di recupero questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. Come spiega il quotidiano, la Fiorentina che si proietta nel campionato ritroverà a pieno FR7: il problema alla caviglia è solo un fastidioso ricordo e Ribery ha avuto il via libera dallo staff medico per riprendere a lavorare a buon ritmo. In questo fine settimana si allena a parte ma lunedì tornerà in gruppo. Iachini e i suoi collaboratori stanno immaginando una Fiorentina con Franck, una preziosa arma in più. La presenza di FR7 offre a Iachini varie opzioni tattiche e la più scontata lo vede nel suo ruolo abituale, quello di attaccante esterno, in una Fiorentina schierata con il 3-4-3 o con il 4-3-3. Ma il tecnico viola potrebbe anche prendere spunto dalle scelte iniziali e vincenti di Montella, con il campione francese e Federico Chiesa protagonisti in una prima linea tutta tecnica e velocità nel 3-5-2.