GAZZETTA, Quasi 9 mesi senza gol. "Balla, Castro"

"Castrovilli vuole tornare a ballare anche in mezzo al campo", scrive stamani La Gazzetta dello Sport che si concentra sul numero 10 della Fiorentina. È nota la passione di Gaetano per la danza, ora la speranza è che possa aiutarlo ad uscire da una situazione complicata questa stagione: nessun gol, un solo assist e quasi un mese fuori dai giochi dopo la botta presa a Genova. Non segna in Serie A da quasi 9 mesi, dovrà riconquistarsi il suo spazio in viola e in Nazionale a suon di gol e assist. Italiano ci crede e spera possa tornare a ballare all'Allianz Stadium.

LEGGI ANCHE: "MARCATORI VIOLA, CENTROCAMPO A RAPPORTO"