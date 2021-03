GAZZETTA, Prandelli schock. Divorato dalla tensione

Anche La Gazzetta dello Sport non può far a meno, stamani, di parlare di Cesare Prandelli e della giornata di ieri. La tensione, scrive la rosea, lo stava divorando. E stavolta, purtroppo, il giorno dopo il cuore andava ancora per conto suo. Prandelli aveva scelto di tornare alla guida della “sua” Fiorentina perché i colori viola sono per lui una seconda pelle. Non andava in panchina un gelido manager, ma un tifoso vero. La paura di non aiutare la sua squadra a restare in Serie A è stata una compagna di viaggio con la quale era ogni giorno più difficile convivere.