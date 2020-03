GAZZETTA, Piano Inter per Castro: pronti più di 40mln

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola parla fin dalla prima pagina del piano dell'Inter per fare suo in estate Gaetano Castrovilli. I primi approcci sono cominciati ad ottobre, scrive la rosea, e in estate arriverà l'affondo che in casa nerazzurra sperano possa essere decisivo. Come ostacolo c'è la volontà di Commisso di non vendere i propri gioielli e il rinnovo appena firmato, oltre alla richiesta che supera i 40 milioni. Una cifra che deriva dall'ultima proposta del Napoli per il centrocampista: 35 più 5 di bonus, rifiutati da Pradè. L'Inter allora ha intenzione di mettere sul piatto Politano per battere la concorrenza di Napoli, Juventus e Borussia Dortmund. Conte ha dato l'ok all'operazione.