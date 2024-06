GAZZETTA, Palladino ci siamo. Pronto un biennale

© foto di Niccolò Santi

La Gazzetta dello Sport parla oggi della situazione allenatore in casa Fiorentina e riporta la grande vicinanza con Raffaele Palladino come prossimo nuovo allenatore del club. L'ormai ex allenatore del Monza venerdì ha incontrato Commisso e la dirigenza viola e la strada è tracciata ma ci saranno nuovi contatti prima della decisione finale che comunque potrebbe arrivare domani.

Le parti stanno lavorando sulla base di un biennale (come per Vincenzo Italiano) ma per l’accordo totale è ancora presto, anche perché oggi pomeriggio è in programma Atalanta-Fiorentina che corrisponde all’atto finale della stagione. Poi da domani tutto è possibile e si aprirà la strada verso il futuro. Nel frattempo Palladino ha salutato il Monza, nel senso che non ha comunicato (il tempo massimo scadeva entro la mezzanotte di venerdì) di voler restare e quindi l’amministratore delegato Adriano Galliani e il club brianzolo sono da quel momento liberi di individuare il suo successore