GAZZETTA, Orsolini-viola di nuovo? Non solo cash

La Gazzetta dello Sport di oggi fa il punto su Riccardo Orsolini, parentesi aperta per il prossimo mercato del Bologna. In estate la Fiorentina era pronta a sborsare 12 milioni di euro, ma il club di Saputo disse no. Il club rossoblu lo valuta 15 milioni di euro: dopo le parole di ieri del suo agente Minieri, ecco che potrebbero farsi avanti ancora i viola. Non è detto, poi, che sia da pagare in contanti: il diritto di riscatto, si legge, viene considerata una cosa seria. Il tema sarà affrontato nelle prossime settimane col rientro di Saputo in città.