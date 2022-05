GAZZETTA, Odriozola ci pensa, la Fiorentina spera

Nonostante i segnali che portano a pensare all'addio definitivo di Alvaro Odriozola dalla Fiorentina, La Gazzetta dello Sport scrive che c'è ancora qualche speranza di rivedere l'esterno spagnolo in maglia viola il prossimo anno. “Odrio” in riva all’Arno è stato benissimo, così come la sua compagna Ines. Ha vissuto a Bagno a Ripoli, dove si è ambientato bene, e tutto è andato alla perfezione con tifosi e cittadini anche per la parte sportiva.

Chi lo conosce giura che, pur in vacanza, Alvaro stia pensando in continuazione alle città in cui ha vissuto così bene durante l’ultimo anno. Odriozola ha sempre fatto capire che il sogno era tornare da protagonista al Real ma se il Madrid non lo dovesse considerare importante, Firenze potrebbe tornare la sua casa.