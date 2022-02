GAZZETTA, "Odri" vola, ma il futuro si decide a Madrid

Alvaro Odriozola ha rischiato di non metterci nemmeno piede a Firenze, sottolinea stamani La Gazzetta dello Sport. Perché si fosse chiusa la trattativa con Zappacosta, non sarebbe neanche cominciata la storia d'amore tra Fiorentina e terzino spagnolo. "Odri" ormai passeggia tra Piazza della Signoria e Ponte Vecchio come se fosse casa sua, mangia la schiacciata e si immortala davanti al David di Michelangelo. Un fiorentino-basco che in campo corre come nessuno, per l'idillio manca solo qualche certezza per il futuro.

La Fiorentina vorrebbe tenerlo, in prestito o trattando per l’acquisto. Ma sarà necessario capire le intenzioni del Real. Qualora il Madrid gli garantisse un ruolo da protagonista, ed il rischio per i viola c’è, Odriozola tornerebbe alla base. Tentennamenti, fiducia a singhiozzo o previsioni di panchina invece lo porterebbero a scegliere, di nuovo, Firenze.