GAZZETTA, Non solo DV9: che maturità i giocatori

Vlahovic ma non solo. La Gazzetta dello Sport oggi parla del fenomeno dei giocatori in scadenza di contratto. Kessie, Insigne, Belotti, Romagnoli, Brozovic e tanti altri, tutti in scadenza e per ora senza aver detto sì al rinnovo. Tutti anche con un'altra caratteristica in comune: l'alto livello di rendimento garantito.

Vlahovic nonstante le polemiche è stato sempre concentrato e determinante, dimostrando una maturità da campione già affermato, non da ragazzo del 2000 quale è. Con l’accortezza di non tirare lui il primo rigore concesso ai viola dopo la discutibile uscita del suo presidente per evitare il rischio di attizzare, in caso di errore, una contestazione violenta, salvo poi riprendersi il suo ruolo di rigorista dopo aver mostrato giocando tre partite ineccepibili di non risentire della difficile situazione creata. Come Vlahovic, si stanno comportando tutti gli altri cosiddetti parametri zero di cui si rumoreggia. Tanto da poter dire che i calciatori moderni sono molto migliori dell’ambiente che li circonda, conclude la rosea.