GAZZETTA, Nico Gonzalez eletto primo rigorista

Non solo il giocatore più rappresentativo della squadra, da oggi anche rigorista: Italiano ha confermato Nico Gonzalez come titolare dal dischetto per la Fiorentina. Nelle ultime tre partite contro Roma, Sampdoria e Juventus, la squadra viola ha potuto calciare altrettanti rigori. Tutti realizzati dallo stesso Gonzalez: per questo vuole riprendere da dove aveva lasciato, con quell'esultanza nel recupero contro la Juventus. L'obiettivo ora è raggiungere la doppia cifra di gol in stagione: se come dice Italiano devono migliorare tutti, anche l'argentino può dare di più.