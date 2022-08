GAZZETTA, Nico e Cabral verso un posto dal 1'

"Nella formazione di oggi abbiamo pensato al Twente": la Gazzetta dello Sport comincia da qui l'articolo dedicato alla Fiorentina, usando una citazione del post-partita contro la Cremonese di Vincenzo Italiano. Alcune scelte che avevano stupito domenica erano state fatte in relazione della partita di domani con gli olandesi, gara di andata del playoff di Conference. E allora, proprio in funzione di questo, ci si aspettano diverse novità nella formazione anti-Twente. In porta secondo Gazzetta toccherà a Terracciano; sulla destra spazio a Dodò o Venuti e non più l'adattato Benassi, mentre in mezzo al campo potrebbero essere confermati Amrabat e Bonaventura, col possibile inserimento di Mandragora (come mezz'ala) al posto di Maleh ed il recupero a pieno regime di Duncan. In avanti spazio a Nicolas Gonzalez, protagonista solo di una manciata di minuti contro la Cremonese, Sottil potrebbe avere nuovamente fiducia, mentre nel ruolo di centravanti stavolta potrebbe toccare a Cabral. Da valutare le condizioni di Zurkowski, uscito malconcio dalla gara di domenica, oltre che a quelle di Igor, sicuro assente domani.