GAZZETTA, La Fiorentina decisa: tutto su Paquetà

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla Fiorentina dopo le parole di Commisso di ieri. Intanto il mercato, con la società viola che ha scelto il primo obiettivo su cui puntare: la Fiorentina vuole Lucas Paquetà. Il gioiello brasiliano piace a Commisso e a Iachini per due motivi differenti. Rocco vuole un numero 10, un giocatore di qualità, e gli piace più di De Paul. Il tecnico viola invece considera Paquetà un giocatore eclettico, utilizzabile in più posizioni del campo. Il primo nodo da sciogliere è la disponibilità del giocatore a trasferirsi in maglia viola, visto che già a gennaio gli uomini di Commisso ci hanno provato avendo indietro un rifiuto perché Paquetà era concinto di potersi riprendere il Milan. Ora lo scenario è cambiato e il brasiliano considera la Fiorentina una piazza interessante. Resta da trovare un accordo sui tempi (il club viola vorrebbe legarlo a Firenze per quattro anni) e sull’ingaggio. Niente di insormontabile. Così come non sarà difficile trovare un accordo con la società rossonera, che ha già inserito Paquetà nella lista dei partenti.