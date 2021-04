GAZZETTA, L'offerta viola per il rinnovo di Ribery

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola si concentra sul futuro di Franck Ribery, che contro l'Atalanta ha "giocato" da tifoso in tribuna incitando la squadra dal primo all'ultimo minuto. Il campione francese dimostra insomma, in ogni occasione di avere davvero i colori viola nel cuore. Ma la Fiorentina, nella sua delicata rincorsa alla salvezza, ha assolutamente bisogno di avere FR7 in campo.

Ribery in questi giorni ha avuto anche più di un contatto con il presidente Rocco Commisso e ha tranquillizzato la società: in questo momento lui ha in testa solo e soltanto la salvezza della Fiorentina. Poi, quando il risultato sarà centrato allora le due parti si incontreranno. La società viola è disposta a rinnovare di un anno il contratto ma dimezzando l’ingaggio (da quattro a due milioni) soprattutto chiedendo al numero 7 la disponibilità ad accettare un ruolo non da titolare inamovibile in tutte le partite. Ribery sarà disposto ad accettare? Sullo sfondo restano l'ipotesi Monza e quella di un ritorno in Germania.