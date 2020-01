GAZZETTA, Jesus, serve pazienza. Duncan alla fine

Come scrive La Gazzetta dello Sport, prima il Genoa, poi gli ultimi colpi di mercato. Daniele Pradè non ha fretta, ha in mano Juan Jesus ma aspetta che sia la Roma a fare la prima mossa essendo il brasiliano fuori dal progetto Fonseca. Stesso discorso per il centrocampo, per il quale l'idea è quella di acquistare due elementi. Il primo obiettivo resta Duncan del Sassuolo, ma le richieste continuano a essere alte (attorno ai 20 milioni), quindi se ne riparlerà negli ultimi due-tre giorni di mercato. Intanto si è tornati a pensare a Mandragora, anche se l'Udinese è un negozio caro. Ma la Fiorentina potrebbe tentare un assalto finale.