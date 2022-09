GAZZETTA, Italiano aspetta i lampi del mercato

Vincenzo Italiano aspetta i lampi del mercato. L'arrivo in estate di Jovic, Gollini, Mandragora, Dodò e Barak avevano fatto ben sperare i tifosi viola, così come la società gigliata Inseriti nell’impianto già collaudato che aveva conquistato dopo tanti anni l’Europa, c’era da sognare. E in effetti i tifosi erano entusiasti e la società, ma dopo un mese la Fiorentina sta ancora aspettando i frutti del mercato ed è in piena crisi. Invece l’Hellas partito col diesel, sta crescendo soprattutto grazie ai suoi nuovi acquisti. Al momento soltanto Dodò si è rivelato un vero rinforzo. Poi come insegna la Legge di Murpy le coe possono andare peggio e il brasiliano si è fatto male e adesso Italiano dovrà fare a meno di lui per 40 giorni. Il resto della truppa, al momento non è pervenuta.

Oggi contro il Verona, Italiano si aspetta delle risposte importanti, da Mandragora a Barak e soprattutto Jovic, perché la Fiorentina ha assoluta necessità di rilanciarsi per non sprofondare in una crisi ancor più profonda. Sei punti in sei gare sono davvero pochi rispetto ai sogni d’estate.

Questo è ciò che troviamo sulle pagine de La Gazzetta dello Sport.