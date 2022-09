GAZZETTA, Infortuni: Gollini ok, Milenkovic...

La Fiorentina è stata una delle squadre più colpite in assoluto dagli infortuni in questo inizio di stagione, e La Gazzetta dello Sport cerca di fare un resoconto della situazione in infermeria. Nico Gonzalez col Verona è finalmente tornato in campo, Milenkovic invece, dopo il problema all'adduttore contro la Juventus, ha adesso tutta la sosta per tornare in forma. Per Dodò servirà più tempo per tornare in forma, mentre Gollini sarà subito a disposizione. Duncan e Zurkowski invece sono ancora alle prese con qualche guaio fisico.