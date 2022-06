GAZZETTA, Grillitsch vicino, piano B è Maggiore

Punto sul mercato della Fiorentina a cura de La Gazzetta dello Sport, che riporta come l'affare più caldo sia quello legato a Florian Grillitsch. Oltre a Pinamonti per l'attacco e un difensore per sostituire Milenkovic: sono queste le priorità di un mercato entrato in una fase operativa dopo l'intesa con Italiano per un allungamento del contratto al 2024 con opzione al 2025.

Visto lo stallo della trattativa con Torreira, la costruzione della manovra viola da 10 luglio nel ritiro di Moena, al netto di clamorose sorprese, dovrebbe essere affidata ai piedi educati ed esperti del centrocampista austriaco Florian Grillitsch in scadenza con l’Hoffenheim. La base è un quadriennale a 2 milioni netti a stagione, ma la Fiorentina sta valutando anche le alternative: Giulio Maggiore dello Spezia, non intenzionato a rinnovare e in scadenza 2023, è un nome che interessa.