GAZZETTA, Giù il prezzo di Milenkovic: 25 milioni

La Gazzetta dello Sport, questa mattina, discute del futuro di Nikola Milenkovic. Il difensore serbo ha deciso di non rinnovare con la Fiorentina e ora le pretendenti - Inter e Milan - si fanno avanti per accaparrarselo. Il suo prezzo è già crollato. In casa viola si parla di richieste da 25 milioni e magari a luglio scenderà ancora questa quotazione, anche se Commisso farà di tutto per ottenere il massimo dalla sua cessione. La rosea si interroga su quale sarà la scelta del ragazzo. Pioli lo ha lanciato in maglia viola: il feeling è rimasto, tanto più se i rossoneri conquisteranno un posto in Champions League. Ma anche l’opportunità interista lo solletica. Nella difesa a tre di Conte, poi, può fare la sua parte. Del resto il club nerazzurro ha scelto di separarsi a fine stagione sia da Ranocchia che da Kolarov.