GAZZETTA, Dragowski guiderà la Fiorentina dei baby

La Gazzetta dello Sport scrive che la Fiorentina è pronta a ribadire il suo sì a Bartlomiej Dragowski. Le prestazioni in crescendo del portiere polacco hanno, infatti, convinto. Ma a Firenze, per lui, non è sempre stato facile, basti pensare che ha dovuto fare il vice ad addirittura tre compagni diversi: nel 2016 a Tatarusanu, nel 2017 a Sportiello e nel 2018 a Lafont, addirittura più giovane. Ma l'occasione-Empoli, del gennaio 2019, ha permesso a Dragowski di far ricredere tutti. Potente, reattivo, con un buon senso della posizione e abile a leggere il gioco, chi conosce bene il classe '97 racconta che il suo vero clic positivo deriva dalla consapevolezza di essere forte. Drago, la prossima stagione, guiderà una batteri di calciatori nati dal '97 in poi: Castrovilli, Vlahovic, Cutrone, Kouamé, Igor, Lirola, Sottil, Chiesa, Milenkovic...