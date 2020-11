GAZZETTA, Demolita una Viola fragile: Milano capitale

«Quest Milan (questo Milan, ndr) l’è on gran Milan» scrive stamani la Gazzetta dello Sport, citando la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e un modo di dire lombardo. Il Milan sconfigge la Fiorentina con la sicurezza di una squadra che non ha paura di comandare, pur senza Ibrahimovic. La Fiorentina è propositiva ma prende sberle su ogni ribaltamento di fronte, le parate di Donnarumma tolgono ogni speranza. E per la Viola è notte fonda.