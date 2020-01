GAZZETTA, Cutrone titolare. L'ex Muriel ci sarà

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport viene presentata la sfida di oggi pomeriggio tra Fiorentina e Atalanta. La squadra di Gasperini ha segnato più del doppio delle reti di Chiesa e compagni. Finora il reparto offensivo della Fiorentina ha segnato in campionato solo otto reti. Ecco perché è arrivato Cutrone che oggi potrebbe partire dal primo minuto. Patrick potrebbe far coppia con Vlahovic in un attacco tutto gioventù e “prime punte”. Chiesa è al 50 per cento della forma e potrebbe andare in panchina.