GAZZETTA, Cutrone si è ripreso Firenze: riscatto...

Ampio spazio al magic moment che sta vivendo l'attaccante viola Patrick Cutrone - in rete nelle ultime due partite consecutive e in quella di poche settimane fa con il Sassuolo - sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport: "Cutrone torna a pungere: così si è ripreso la Fiorentina" è il titolo che propone questa mattina il quotidiano. Il cambio di marcia, paradossalmente, è arrivato con la sconfitta interna contro il Sassuolo. Ancora una volta in panchina, con Ribery ad affiancare Chiesa in attacco per l’assenza di Vlahovic (squalificato), Cutrone entra sul 2-0 per i neroverdi e segna, al 90’, il gol dell’1-3, il suo primo in campionato. Possibile prendere una sconfitta come possibile punto di svolta? Sì, perché nelle successive quattro partite la Fiorentina non perde più (due vittorie e due pareggi) e Cutrone è decisivo in due occasioni. La punta, tra l’altro, non segnava due gol consecutivi dall’inizio del campionato 2017-18, quando indossava la maglia del Milan. Allora, nelle prime due giornate, Patrick infilò Crotone e Cagliari e diede il via a quella che, finora, è la stagione più prolifica della sua carriera: 10 gol in Serie A, 6 in Europa League e 2 in Coppa Italia, per un totale di 18. Sul giocatore pende un riscatto di 16 milioni, obbligatorio al raggiungimento della 26a presenza (siamo già a 14) entro il giugno 2021.