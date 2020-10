GAZZETTA, Chi tenere d'occhio in Spezia-Fiorentina

La Gazzetta dello Sport fa il punto su Spezia-Fiorentina, partita in programma domani alle ore 15. I liguri cercano la prima vittoria in casa, ad accenderli può essere il centrocampista Matteo Ricci. Ferrer si troverà contro un Ribery in grande forma, meglio evitare. Proprio il francese, in queste partite, può avere campo libero e risultare devastante. Lirola invece non convince il quotidiano, perché "non dà troppe garanzie".