GAZZETTA, Bove: sì al defibrillatore. Lunedì sarà operato

La decisione è stata presa: nelle prossime ore a Edoardo Bove sarà impiantato un defibrillatore sottocutaneo, intervento che di fatto pone fine alla sua carriera calcistica in Italia. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il calciatore ha dovuto accettare questa scelta drastica, che cambia radicalmente le sue prospettive per il futuro. Tuttavia, è stato supportato – e continuerà a esserlo – da un percorso psicologico per affrontare questa nuova realtà.

Non è escluso, però, che Bove possa tornare in campo in futuro, anche se non nel nostro campionato. La normativa italiana, infatti, è particolarmente rigida su queste tematiche, ma in altri Paesi le regole potrebbero consentirgli un graduale rientro. Intanto, si valuteranno i prossimi passi, tra cui una possibile rescissione contrattuale con la Roma, che detiene il suo cartellino, e un eventuale percorso di riatletizzazione, che comunque non potrà iniziare prima della stagione 2025/26.

Il presente, però, è concentrato sull’intervento, programmato per lunedì. La procedura, considerata di routine, verrà eseguita con anestesia in una struttura d’eccellenza come il Careggi, specializzata in cardiologia. Dopo l’operazione, saranno effettuati gli ultimi controlli, che segneranno il ritorno a una vita normale, un traguardo importante dopo il grande spavento vissuto. Infine, Bove farà visita al Viola Park, dove i suoi compagni lo aspettano per accoglierlo.