GATTUSO, Non se ne riparla prima di maggio inoltrato

L'edizione odierna de La Nazione fa il punto della situazione per quanto riguarda Rino Gattuso. Il tecnico, di cui si è fatto un gran parlare in chiave Fiorentina negli ultimi giorni, ha mandato un messaggio forte e chiaro: prima vuole chiudere al meglio l'annata di Napoli, accompagnare la squadra in Champions e non dare alibi a De Laurentiis, poi in un secondo momento decidere che cosa fare da luglio in poi. In altre parole, se ne riparlerà a maggio inoltrato. Non proprio, insomma, nei tempi giusti per iniziare a gettare le basi in modo concreto a un’estate che per il fronte mercato della Fiorentina sarà rivoluzionaria.