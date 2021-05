GATTUSO, Lotito ci pensa. All'estero c'è Rudi Garcia

L'edizione odierna de La Nazione riporta un chiacchiericcio romano in merito ad una possibile nuova corteggiatrice per Gennaro Gattuso, allenatore attualmente impegnato a giocarsi l'accesso alla prossima Champions League col Napoli e promesso sposo della Fiorentina. Si tratterebbe della Lazio di un Lotito che potrebbe puntare sul tecnico calabrese qualora decidesse di optare per una rivoluzione tecnica: né Simone Inzaghi né il ds Tare ad oggi sarebbero infatti certi di un posto per il futuro. Come alternativa estera da non sottovalutare la pista Rudi Garcia, al cui posto potrebbe andare l'ormai di fatto ex romanista Paulo Fonseca.