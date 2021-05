GATTUSO, Dalla squadra ai media: il Rino-pensiero

Il Corriere Fiorentino prende spunto dalla tesi con cui Rino Gattuso si è laureato a Coverciano per analizzare il Rino-pensiero. "Sono tornato tra i banchi di scuola e da ragazzino non mi piaceva mica tanto. Sarei bugiardo se dicessi che all’inizio non sperassi in un’agevolazione per meriti sportivi riservata ai campioni del Mondo. Oggi penso l’esatto opposto: la formazione mi ha reso più ricco", è una delle frasi che aprono il suo elaborato dal titolo: "Luci e ombre nel percorso di carriera dell’allenatore", scritto nel 2014.

Nella tesi il mister viola si concentra soprattutto sul rapporto con la squadra prediligendo i colloqui collettivi a quelli individuali: "Soltanto quando qualcuno è in un momento di particolare pressione esterna prediligo il colloquio separato in cui, il mio consiglio, è ascoltare". Per quanto riguarda i media invece dice: "Se c’è coerenza interna c’è anche all’esterno. Il rapporto con i media non va temuto, ma va gestito con intelligenza e rispetto tra le parti. Di certo, al mister, non piace il silenzio stampa perché «comunica sfiducia".