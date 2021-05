GATTUSO, Contatti diretti con Commisso: il punto

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola fa il punto anche sulla questione allenatore in casa Fiorentina. Rispetto a qualche tempo fa la posizione di Gattuso (preferito a Juric che ieri ha rotto con il Verona) si sarebbe ammorbidita anche per un contatto diretto con il presidente, un canale che l’allenatore vorrebbe tenere aperto per strutturare la squadra del prossimo anno. Nessuna condizione o paletto economico (anche se si ragiona di un ingaggio intorno ai 2 milioni) ma qualche indicazione sì, come le corsie esterne da rinnovare (con Hysaj che resta nome gradito) con un centrocampista di peso da inserire insieme a un esterno offensivo di qualità (Politano l’esempio proposto) e chiaramente con la permanenza di Vlahovic.