GATTUSO, Commisso mai incontrato. Mendes amico

Torna a parlare Rino Gattuso. E lo fa in un'intervista a Repubblica, nella quale comincia spiegando: "Non ho l’ossessione di parlare a tutti i costi. Ho soltanto il vizio di dire la verità. Tanto, se una cosa non sta in piedi, cade da sola". Poi dice la sua sugli affari legati a Mendes, definito un amico: "Sul tema non posso parlare, ma posso ricordare la mia storia: alleno da 8 anni e non ho mai fatto acquistare un assistito di Mendes, né lui me lo ha mai imposto. Neanche una volta.Mendes è un amico: ha grandissima esperienza e mi dà consigli per la mia carriera. Io rispetto sempre i ruoli: il mercato non spetta a me, ma ai dirigenti. Io sono un allenatore ambizioso e voglio giocatori forti e funzionali alla squadra. Indipendentemente da chi sia il loro agente". In merito alle commissioni pagate da Rocco Commisso risponde: "Di questo tema non posso parlare, anche perché è una persona che non ho mai incontrato dal vivo".

Infine, dopo aver parlato della Nazionale, dell'addio al Napoli ("Non so perché De Laurentiis nega di avermi proposto il rinnovo") e della trattativa saltata col Tottenham ("Di sicuro io non sono né razzista, né sessista, né omofobo: sono state travisate vecchie dichiarazioni mie. Io mi sono preso del terrone in tutti gli stadi: come razzista non sarei molto credibile"), alla domanda sul perché se ne sia andato da Milan, Napoli e Fiorentina conclude: "Perché non ho la smania di una panchina a tutti i costi. Ne devo essere convinto. Per ora guardo partite, studio e aspetto. Non mi pento assolutamente di niente: posso permettermi il lusso della verità".