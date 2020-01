GAMBERINI, Oggi è la mia partita. Mihajlovic-Iachini...

Per Alessandro Gamberini quella tra Bologna e Fiorentina non è una partita come le altre. L'ex difensore e capitano delle due squadre oggi allenatore, intervistato da Il Corriere Fiorentino, spiega che "significa ricordi molto belli. Sono nato a cento metri dal Dall'Ara ma in viola ho raggiunto la nazionale: questa è la mia partita". A Firenze ha conosciuto anche Sinisa Mihajlovic, da lui descritto come "uomo straordinario, sincero e leale". Che una volta si rese autore di un gesto poco consueto: "Eravamo a cena in centro a Firenze con una dozzina di compagni. Caso volle che ci fosse anche lui con la moglie. Si alzò per salutarci e se ne andò come per non disturbare. Quando ci alzammo trovammo il conto pagato. Un signore". Quindi un rapido giudizio anche sul nuovo allenatore viola: "Iachini ha un curriculum che parla per lui, aiuterà a rialzare la squadra".