GALLI, De Gea a Firenze può giocare fino a 40 anni

FirenzeViola.it

Sulle pagine del Corriere dello Sport, l'ex portiere viola Giovanni Galli ha rilasciato un'intervista parlando di David De Gea che si è preso la titolarità in campionato della porta viola:

Sorpreso da De Gea?

"Nell'estate del 2023 sarebbe stato l'affare dell'anno. Averlo preso dopo un anno di inattività ha causato scetticismo, ma con le prestazioni che sta facendo ogni dubbio è stato cancellato".

Come può essere rimasto fermo per 12 mesi a 33 anni?

"Penso che abbia avuto delle opportunità, ma veniva da un contratto da quasi 20 milioni lordi a stagione e pensavi di rimanere su cifre simili. Poi evidentemente non ci sono state le componenti giuste come squadra, città e progetto. Ha aspettato l'opportunità giusta ed è arrivato a Firenze: De Gea è stato bravo a sfruttare l'occasione nonostante un contratto normalissimo".

Il colpo della Fiorentina rimane comunque

"Certamente. De Gea si è imposto in Inghilterra ma lo vedevo bene per un campionato come il nostro dove le varie letture di gioco sono più semplici".

Come è possibile fare quello che sta facendo dopo un anno di inattività?

"Nelle prime partite ha avuto difficoltà a valutare le traiettorie del pallone e sulle uscite, mentre nel gesto puro della parata non ha mai avuto problemi viste le sue qualità. Adesso dà certezze ai compagni di squadra".

Può essere il valore aggiunto di questa Fiorentina?

"La società viola è andata su calciatori che rappresentano la spina dorsale della squadra: De Gea per i pali, Comuzzo per la difesa, Adli per il ruolo del regista, Kean per l’attacco. In queste condizioni De Gea può giocare fino a quaranta anni e spero lo possa fare alla Fiorentina".