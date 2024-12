GALANTI, Astori era a letto, Bove no. Soccorso eccellente

FirenzeViola.it

Ai taccuini de La Nazione, sul caso di Edoardo Bove e del suo malore in campo, ha rilasciato brevi dichiarazioni Giorgio Galanti, l’ex direttore di medicina sportiva di Careggi che certificò per l’ultima volta l’idoneità agonistica a Davide Astori, deceduto in camera d'albergo a Udine da capitano della Fiorentina. "Ho visto un comportamento eccellente dei soccorritori e di Careggi. Similitudini con il caso Astori? L’unica cosa che posso dire è che uno era in campo, l’altro a letto. Per il resto sono stato sempre in silenzio, non ho mai parlato di quella vicenda e ancora non me la sento di parlarne", le parole di Galanti.

Proprio in questi giorni, i suoi legali, gli avvocati Sigfrido Fenyes e Tullio Padovani, hanno presentato il ricorso in Cassazione: l’ultima speranza per ribaltare o modificare i verdetti emessi sia nel primo grado di giudizio, in abbreviato, davanti al gip Angelo Antonio Pezzuti, e ribaditi dalla corte d’appello poche settimane fa.