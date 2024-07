FRANCHI, Settore ospiti, è caos: ACF vuole spostarlo

FirenzeViola.it

L'edizione odierna de La Nazione fa il punto a proposito del restyling dello stadio Franchi e su dove nella prossima stagione sarà ubicato il settore ospiti, che ancora oggi resta argomento misterioso. Come spiega il giornale, una decisione non è stata presa, con la Fiorentina che spinge per spostare lo spicchio dedicato ai sostenitori avversari in Maratona, al confine con il cantiere della Curva Fiesole. Per due motivi: il primo riguarda la sicurezza.

In partite a rischio i tifosi ospiti si troverebbero troppo vicini al cuore caldo del tifo viola, che dalla Fiesole si sposterà in Ferrovia. In secondo luogo per motivi di opportunità. Lasciare un settore ospiti da oltre 2.000 posti sarebbe eccessivo e fuori parametro e in molte partite del recente passato non è stato nemmeno riempito, lasciando inutilizzati e inutilizzabili diversi posti. Dal punto di vista del club viola sarebbe un'ulteriore sottrazione di biglietti da poter vendere ai propri tifosi. In tal senso la riunione decisiva è slittata all'inizio della prossima settimana. Qui entreranno in campo Prefettura e Questura, oltre al Comune di Firenze, alla Lega Serie A e alla stessa Fiorentina, che tutto sommato ormai attende solo di capire numeri e tempistiche. Lo spostamento in Maratona non è scontato per un motivo: cambiare destinazione agli ospiti vorrebbe dire dover modificare percorsi e viabilità intorno allo stadio. Un altro tema di cui discutere.