FRANCHI, Rischio lavori fino al 2028, con capienza ridotta

la Repubblica (edizione fiorentina) prende in consegna anche il tema Franchi per la Fiorentina. Giorni fa la neo sindaca di Firenze Sara Funaro e il dg viola Alessandro Ferrari si sono incontrati, con quest'ultimo che ha ribadito le volontà del club. Palazzo Vecchio con una variazione di bilancio ha destinato dieci milioni alla realizzazione del nuovo Padovani da settemila posti, aprendo la possibilità, con un investimento da cinque milioni, di adeguare lo stadio anche alle partite di calcio, portando la capienza complessiva a quindicimila spettatori, numero utile per ospitare la Serie A e le partite di Coppa Italia. Nel vertice tra Funaro e Ferrari è stata ridiscussa questa soluzione, per la quale si aspetta una risposta della Fiorentina: se il club di Commisso aggiungerà i cinque milioni mancanti potrà giocare nell’impianto provvisorio la stagione 2025-2026 e tornare per settembre 2026 al Franchi, completato. Altrimenti, in caso di no della società viola, per giocare al Padovani servirebbe uno sponsor che garantisca i cinque milioni mancanti, sul modello Unipol Domus a Cagliari. Da Palazzo Vecchio sono convinti di avere diverse aziende pronte a investire in cambio del nome allo stadio e della possibilità disponsorizzazione durante i cantieri.

Qualora sul Padovani non si trovasse un'intesa, la seconda opzione sarebbe quella di continuare a giocare al Franchi anche il campionato 2025-2026 e quello successivo, il 2026-2027, a capienza ridotta, sul modello Bergamo ma con la fine dei lavori allo stadio che dal settembre 2026 si allungherebbe fino al 2028.