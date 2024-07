FRANCHI, Posti disponibili: dipende dal settore ospiti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere Fiorentino, da domani la Fiorentina aprirà ufficialmente la campagna abbonamenti per il campionato 2024-2025. Anche se ancora regna l'incertezza sul numero totale di posti disponibili e tanto dipenderà anche dal collocamento del settore ospiti. Domani, al Franchi, è previsto il sopralluogo per decidere, alla luce dei lavori di restyling, dove spostare il settore dedicato ai tifosi in trasferta. I settori indisponili causa lavori saranno la curva Fiesole, la Tribuna Laterale ed Esterna, la Maratona Laterale, i Distinti di Maratona e un pezzo anche di Maratona Centrale e di Parterre, sia scoperto che scoperto.

Per quanto riguarda le fasi di vendita, da domani avranno accesso solo gli abbonati pro, poi toccherà a quelli che avevano sottoscritto la tessera easy e poi dal 26 luglio sarà aperta la vendita libera fino al 5 agosto. I prezzi dei tagliandi hanno subito un aumento anche se sono sempre presenti tariffe ridotte per under 14 e 70, per la categoria "fedelissimi" e per gli over 70.

Le opzioni riguardo alla sistemazione del "formaggino" sono due. La prima, voluta dalla Questura, prevederebbe il settore ospiti nella parte di Maratona adiacente alla Curva Fiesole. In questo caso il problema sarebbe legato all'accesso allo stadio, visto che viola e ospiti entrerebbero insieme causando disagi per l'ordine pubblico. L’altra ipotesi è usare metà del settore già esistente, magari aprendo solo quello più vicino alla Maratona, lasciando vuoto così uno spazio tra la Ferrovia e la tifoseria avversaria. Da questa scelta dipenderà la capienza definitiva del Franchi, con il settore ospiti che, come a Bergamo dovrebbe avere non più di 500 posti.