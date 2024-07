FRANCHI, Partenza a razzo della campagna abbonamenti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Come vi avevamo già raccontato nella giornata di ieri (QUI la news), anche il Corriere dello Sport-Stadio sottolinea la partenza a razzo della campagna abbonamenti viola che ha fatto registrare già oltre 4000 sottoscrizioni in appena due giorni. Una corsa al biglietto, precisa il quotidiano, probabilmente accentuata dalle incognite sulla disponibilità di posti in un Franchi a capienza ridotta a causa dei lavori di ristrutturazione.

Intanto i tifosi avranno già la possibilità di entrare in clima partita con l’amichevole che la Fiorentina disputerà contro la Primavera domani pomeriggio alle ore 18:30. Un test in cui avranno l’occasione per vedere gli iniziali frutti del lavoro di Palladino e le prime indicazioni su ruolo e stato di forma di Kean.