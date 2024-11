FRANCHI, Lavori in Fiesole più difficili: ecco il motivo

L'edizione odierna de La Nazione fa un punto anche sui lavori del Franchi e sul motivo per cui stanno procedendo in maniera più lenta del previsto. Secondo quanto raccolto dal quotidiano, infatti, c'è più roccia del previsto nel parterre di Curva Fiesole, motivo per il quale servirà un macchinario speciale che il Comune sta già provvedendo a mettere a disposizione della ditta di ristrutturazione.

Nel frattempo le opposizioni sono in fibrillazione, con il capogruppo di Italia Viva Francesco Casini che attacca: "L’amministrazione comunale sta affrontando delle difficoltà e credo sia inutile nasconderlo: mancano le risorse, non ci sono tempi certi, e vi sono numerose complicazioni come spesso avviene per gli appalti pubblici specie per le opere di tale rilievo e importanza. Sappiamo che non è il miglior progetto […] Tuttavia riteniamo che sia nostro dovere offrire tutto il sostegno possibile affinché l’opera venga completata nel minor tempo possibile. Non rinunceremo mai alla nostra azione di trasparenza nei confronti della cittadinanza, considerando l’impiego di centinaia di milioni milioni di euro di risorse pubbliche, così come trasparenza deve esserci verso i tifosi e la società stessa. I tempi devono essere chiari per tutti”.